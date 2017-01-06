Makedonyalı Ünlü Star, Samsun'da Obezite Ameliyatı Olacak

Ünlü Makedonyalı sanatçı Big Mama lakaplı Besjana Kasami, kilolarından kurtulmak için Samsun'a geldi.



Daha önceden de Samsun'da gelerek bir takım estetik operasyon yaptıran Makedonya'nın, Kosova'nın ve Arnavutluk'un ünlü ses ve şov sanatçısı Big Mama tekrar Samsun'a gelerek Büyük Anadolu Hastanesi'nde obezite ameliyatı olacak.



Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Big Mama'nın kendi hastanelerini tercih ettiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, "Metabolik cerrahinin dünya üzerindeki geçmişi uygulanan bu son yöntemle çok yenidir. Türkiye'de de yaklaşık 2,5-3 yıldır uygulanan bir yöntemdir. Samsun hastanelerimiz olarak da son 1,5 yıldır bu operasyonları başarı ile uygulamaktayız. 1,5 yıldaki vaka sayımız 600'ün üzerinde olup, 2016 yılında ise 400'ün üzerinde vakaya ulaştık. Bu 400 vakanın içerisinde değişik milletlerden vatandaşları operasyon yapma şansı bulduk. İspanyol, İngiliz, Alman, Hollandalı, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerdeki vatandaşlara hizmet sunduk ve şifaya kavuşturduk. Ayrıca yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlarımıza da hatırı sayılır operasyonlar gerçekleştirdik. Bugün de aramızda Kosova ve Makedonya'nın izlenme rekorları kıran birçok televizyon programlarının yapımcılığını üstlenen Big Mama lakaplı Besjana Kasami aramızdalar. Kendileri operasyona karar verdikten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda bizi tercih etmişlerdir. Diğer 600 hastamızda olduğu gibi operasyonun rahat ve kolay bir biçimde geçeceğine olan inancım tamdır" dedi.



Big Mama'nın fazla kilolarını yüzde 80 oranında eriteceklerini ifade eden Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel, "Ülkemiz son zamanlarda obezite alanlarında çok gelişme gösterdi ve dünyanın birçok yerinden hasta kabul eder hale geldi. Samsun'da bu gelişmeye ayak uydurarak hastanelerimiz öncülüğünde 4 yıl önce başlattığımız metabolik cerrahi ve obezite ameliyatları başarı ile kliniğimizde uygulanmaktadır. Kasami hanım obezite ameliyatı için Samsun'da. Herşeyin kolay ve güzel olacağını umut ediyoruz. Güler yüzle geldiği gibi güler yüzle uğurlamak istiyoruz. Big Mama fazla kilolarının yüzde 80'ini bir yıl içerisinde kaybedecek. Kilosunu da geri alamayacak. Big Mama'ya kapalı yöntemle metabolik cerrahi yani tip 2 şeker hastalığı ameliyatı uygulayacağız" diye konuştu.



Big Mama: "Hedefim 69 kiloya düşmek"



Hedefinin 69 kiloya kadar düşmek olduğunu belirten Big Mama lakaplı Besjana Kasami, "Ben Makedonya, Kosova ve Arnavut bölgelerinde ses sanatçısıyım. Samsun'a birkaç kez geldim. Samsun'u çok beğeniyorum. Bu şehrin güzelliğini insanlar yapıyor. Burada insanlar çok sıcak ve buradaki insanları çok seviyorum. Bu ameliyatı çok araştırdım. Zaten Türkiye'de tıp çok ileri gitmiş. Ameliyatı Samsun'da yapmaya hemen karar verdim. Çünkü Samsun aşkı bende çok farklıdır. Sonra da doktorumuz Kerim Güzel'i araştırdım. Ameliyat olmaya karar verdim. Beni bizim ülkelerimizde sıra dışı bir sanatçı olarak tanıyorlar. Herkesin cesareti olmayan şeyleri yaptım. Buradaki ameliyatımda da kendimi çekmeye çalışacağım. Çünkü oraya gittiğimde herkes bana soracak. Diyet yaptığımda 30 kilo veriyorum, sonra 50 kilo alıyorum. Her türlü diyetleri yaptım ama yine kilo aldım. Çok fazla diyet yaptım, en fazla 80 kiloya kadar düştüm. Şu anda 100'ün üzerindeyim. Benim hedefim 69 kiloya düşmek. Çünkü bir kez hayatımda 6 rakamlarını görmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Uzmanı Opr.Dr. Kerim Güzel'den operasyonla ilgili bilgi alan Big Mama, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Pazartesi günü cerrahi operasyon için bıçak altına yatacak. - SAMSUN