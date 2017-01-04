Makedonya ve Sırbistan Arasında İsim Gerginliği

Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç'in ülkesinin Yunanistan'ı karşısına almak pahasına Makedonya'yı "anayasal ismi" ile tanımasının bir hata olduğunu söylemesi, Makedonya ve Sırbistan arasında diplomatik gerginliğe neden oldu.



Makedonya'nın Kosova'nın bağımsızlığını tanımasına ve UNESCO'ya üyeliğini desteklemesine tepki gösteren Daçiç, Sırbistan'ın bundan böyle Makedonya ile ikili temaslarda bu ülkeye anayasal ismi olan "Makedonya Cumhuriyeti" ile hitap edeceğini lakin başka platformlarda bu ülkenin Yunanistan'ın kullanmayı tercih ettiği şekliyle "Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti" ismiyle anılacağını ilan etmişti.



Sırp Başbakanın açıklamalarına tepki gösteren Makedonya Dışişleri Bakanlığı, Salı günü Makedon basınına yapılan açıklamada "politikacıların sorumlu hareket etmelerinin kaçınılmaz olduğunu ve Üsküp ile Belgrad arasındaki dostluk ilişkilerini bozmaktan imtina etmeleri gerektiğini" kaydetti.



Makedonya, Kosova'yı diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte 2008 yılında tanımıştı. Sırbistan'ın geleneksel bir müttefiki olarak bilinen Yunanistan ise Kosova'yı tanımayan birkaç Avrupa ülkesi arasında yer alıyor.



Kosova'nın UNESCO üyeliği için 2015 yılı Kasım ayında yapılan oylamada Makedonya'nın yanı sıra bölge ülkeleri Hırvatistan ve Karadağ da olumlu yönde rey kullanmışlardı.



Makedonya isminin kendi tarih ve kültür mirasına ait olduğunu ve Makedonyalı Büyük İskender'in Yunan olduğunu savunan Yunanistan, uluslararası platformlarda Makedonya'nın anayasal ismini kullanmasına engel olma politikası güdüyor. Yunanistan'ın baskısı nedeniyle Makedonya birçok uluslararası örgüte ancak "Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti" ismiyle üye olabiliyor. - ÜSKÜP