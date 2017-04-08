Makedonya ve Bosna Hersek'te Oy Verme İşlemi Başladı

ÜSKÜP/ Makedonya ve Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy vermeye başladı.



Makedonya'da yaşayan Türk seçmenler, yerel saat ile 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladı.



Sandıkların açılmasının ardından ilk oyu veren Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halk oylamasının Türkiye'ye güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.



Makedonya'daki kayıtlı seçmen sayısının 2 bin 422 olduğunu söyleyen Kara, "Tek temennimiz bütün vatandaşlarımızın gelip demokratik haklarını burada kullanmalarını sağlamak." dedi.



Üsküp Büyükelçiliğinde oy kullanan vatandaşlardan Mehmet Akif Ağırman da bir Türk vatandaşı olarak yurt dışında oy kullanmanın gururunu yaşadığını söyledi.



Bosna Hersek'te 2 bin 444 kayıtlı seçmen



Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler de sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladı.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, halk oylamasının huzurlu ve sakin bir ortamda gerçekleşmesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşların halk oylamasına geniş bir katılım sağlamasını beklediklerini ifade etti.



Oy kullanmanın demokrasinin bir gereği olduğunu dile getiren Koç, halk oylaması sonuçlarının Türkiye'ye refah, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.



Saraybosna Büyükelçiliğinde oy kullanan Meryem Naz Ok da halk oylamasının sonuçlarının Türkiye'ye ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Buradaki insanların da Türkiye'ye çok ilgisi var. Bu açıdan, onların da Türkiye'yi desteklediğini biliyorum." dedi.



2 bin 444 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te, Tuzla, Mostar ve Travnik şehirlerinden de Saraybosna'ya otobüsler kaldırılacağı bildirildi.



Makedonya ve Bosna Hersek'teki oy kullanma işlemi yarın yerel saatle 21.00'a kadar sürecek.