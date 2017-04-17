Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te Referandum Kutlaması

– Türkiye'de düzenlenen Anayasa değişikliği halk oylamasından "Evet" çıkınca Makedonya'da kutlamalar başladı. Üsküp'te Murat Paşa Camii önünde toplanan kalabalık, sonuçları büyük bir heyecanla izledi. Makedonya'da sabahın erken saatlerine kadar Türk bayrakları ve AK Parti pankartlarıyla, şarkılar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atılarak kutlamalar devam etti.



Üsküplüler aynı zamanda Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla şehir turu yaptı. "Dik dur eğilme,bu millet seninle" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak Merkez ve Çayir caddelerinde tur attılar. Makedonya'nın diğer şehirlerinde de kutlamalar yapıldı.



Makedonya'da sandıktan "Evet" çıktı



Halk oylamasında oyların sayımına geçilmesinin ardından Makedonya'daki sandıkların yüzde 100'ü açıldı.



Makedonya'da kayıtlı 2 bin 422 seçmenin bin 72'si oy kullandı, bin 66'sı ise geçerli sayıldı. Makedonya'daki seçmenlerin katılım oranı ise %44,3.



Makedonya'da oylarını kullanan Tükiye Cumhuriyeti vatandaşlarının % 57,97'si "Evet" oyu kullanırken, % 42,03'ü "Hayır" oyu kullandı. - P