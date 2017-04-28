Makedonya Meclisindeki Olaylar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Makedonya Meclisinde yaşanan şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.



Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, Makedonya Meclisinde meydana gelen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Toner, "ABD, Talat Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Makedonya Meclis üyelerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.



Sözcü Toner, ABD'nin yeni başkanı destekleyeceğine dikkati çekerek, açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi.



"Demokratik süreçlerde şiddetin yeri yoktur. Saldırıda yaralanan Meclis üyelerine ve ailelerine sempatimizi sunuyoruz. ABD, Makedonya yetkililerine seslenerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını, bu süreci soruşturmasını ve şiddeti gerçekleştiren kişileri sorumlu tutmasını istemektedir."