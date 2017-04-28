Makedonya Meclisindeki Olaylar

Fransa, Meclis Başkanı seçimi sonrasında Makedonya Meclisinde şiddet kullanılmasını kınadı.



Fransa Dışişleri Bakanılığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Makedonya'daki durumu büyük bir kaygıyla takip ettiği bildirildi.



Açıklamada, "Fransa, başkan seçiminin ardından Makedonya Meclisinde şiddet kullanılmasını şiddetle kınamaktadır." denildi.



Tarafların sakin olmaya çağırıldığı açıklamada, sadece yapıcı bir politik diyaloğun ülkede sürekli hale gelen bir istikrarı sağlayabileceği kaydedildi.



Açıklamada, "Bütün politikacılar sorumluluk almalı ve diyalog yolunu seçmeli." denildi.



Makedonya Meclisinde milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ile Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni Meclis Başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.



Oturumun ertelenmesine rağmen Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni Meclis Başkanı seçmişti.



VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin başkan seçilmesinin ardından Meclisin önünde toplanmış, yüzleri maskeli bir grup Meclis binasına girerek, bazı milletvekilleriyle basın mensuplarını rehin almış ve darbetmişti.