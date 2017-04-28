Makedonya Meclisindeki Olaylar

Makedonya Meclisinde dün gece boyunca süren ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı olayların ardından 8 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Jordan Lamanovski, düzenlediği basın toplantısında, mecliste dün gece yaşanan şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığını bildirerek, ellerinde görüntüler olduğunu ve olayın aydınlatılması konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.



Talat Caferi'nin Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından meclis önünde başlayan protestolara yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını belirten Lamanovski, yaşanan olaylarda 25'i polis, 3'ü milletvekili ve biri basın mensubu toplam 83 kişinin farklı hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.



Öte yandan, geçici hükümetin İçişleri Bakanı Agim Nuhiu ise bakanlık bünyesindeki bazı birimlerin dün gece yaşananlarda üzerine düşeni yapmadığını kaydederek, olayların takibi için bir kriz masası oluşturup başına eski İçişleri Bakanı Mitko Çavkov'u getirdiklerini ancak kendisine bir türlü ulaşılamadığını söyledi.



Bakanlıkta siyasi partilerin etkisinin büyük rol oynadığına işaret eden Nuhiu, bazı yetkililerin bakanlıktaki görevlerine sadık kalmak yerine siyasi partilerin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini savundu.



Dört aydır İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle görevinden çekileceğini açıkladı.



"Adam öldürmeye teşebbüs"



Öte yandan, dün akşam maskeli bir grubun meclise girmesinin ardından yaşanan olaylarda başında yaralanan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev de yaşananların Makedonya devleti ve halkı için test olduğunu dile getirdi.



Halka ayrıştırma ve bölme amacı taşıyan provokasyonlara düşmemeleri çağrısında bulunan Zaev, yapılan saldırıların "adam öldürmeye teşebbüs" olduğunu ifade etti.



Zaev, birkaç gün içinde hükümet kurma görevinin kendisine verilmesini ve böylece geleceği doğru yol alabileceklerini sözlerine ekledi.