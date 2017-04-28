Makedonya Meclisindeki Olaylar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya meclisinde bazı vekillerin rehin alındığı ve yaralandığı olaylara ilişkin itidal çağrısında bulundu.



Stoltenberg, yazılı açıklamasında, milletvekillerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını, şiddetin hiçbir mecliste yerinin olmadığını belirterek, "Tüm siyasi aktörleri, itidalli olmaya ve demokratik sürece saygı göstermeye çağırıyorum. Siyasi diyalog, tek makul ve uygun yoldur, ülkenin tüm vatandaşlarının da yararınadır." ifadesini kullandı.



Makedon milletvekillerinin büyük bölümünün yeni bir meclis başkanı seçtiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Bu durum, devam etmekte olan siyasi çıkmazın çözümünde olumlu bir adımdır. Demokratik sürece riayet edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.



NATO Genel Sekreteri, yetkililerin hukukun üstünlüğünü korumak ve meclis ile üyelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade ederek, benzer şiddet olaylarının yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.



Makedonya meclisinde milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonyanın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ile Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.



Oturumun ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçmişti.



VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin başkan seçilmesinin ardından meclisin önünde toplanmış, yüzleri maskeli bir grup meclis binasına girerek bazı milletvekilleriyle basın mensuplarını rehin almış ve darbetmişti.