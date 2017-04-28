Makedonya Meclisindeki Olaylar

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Makedonya'daki tüm siyasi partileri, siyasi sürece saygı duymaya ve diyaloğa çağırdı.



Bulgaristan'da siyasi liderler, Makedonya'da Meclise düzenlenen ve aralarında milletvekillerinin bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırının endişe verici olduğunu dile getirdi.



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, komşu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Makedonya'nın Avrupa değerlerinden vazgeçmeyeceğine inandıklarını belirterek, "Makedonya'daki tüm siyasi partileri, siyasi sürece saygı duymaya ve diyaloğa çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.



Kabine listesini 4 Mayıs'ta açıklaması beklenen Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi lideri Boyko Borisov, dün gece Makedonya Cumhurbaşkanı Nikola Gruevski'nin kendisini telefonla arayıp gelişmeleri aktardığını ifade ederek, ülkedeki sorunlara siyasi çözüm bulunabileceğini söyledi.



Borisov, "Makedonya'daki gerginlik kor halinde uzun zamandır devam ediyor. Parti liderleri tutkularını bir kenara bırakmalı. NATO ve Avrupa Birliği entegrasyonunu desteklediğimiz komşumuzda böyle kanlı olaylar görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bulgaristan'da geçici hükümetin Başbakanı Ognyan Gercikov da Makedonya'da yaşananların, Bulgaristan'da 10 Ocak 1997 tarihinde meydana gelen olayları anımsattığını belirtti. Gercikov, "Bunların bizleri endişelendirmemesi mümkün değil. Şiddet olaylarına karşıyız." yorumunu yaptı.



-Parlamentonun tepkisi



Makedonya'daki olaylar, Bulgaristan parlamentosunda yankı buldu.



Irkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonu Eş Başkanlarından Krasimir Karakaçanov, parlamentoda yaptığı konuşmada, ulusal güvenliğin tehdit altında bulunduğunu savunarak, "Endişelerimiz, Makedonya'da insan hakların çiğnenmesi ve orada soydaşlarımızın yaşıyor olması nedeniyle artıyor. Sorunu gereksiz yere siyasete dönüştürmemek lazım. Parlamento komşudaki cepheler arasında taraf tutmadan, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak ortak bir görüş bildirmeli." diye konuştu.



Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Lideri Korneliya Ninova da partisinin hazırladığı ortak bildiri taslağını açıkladı. Ninova, Bulgaristan'ın ulusal güvenliği söz konusu olduğunda tüm siyasi güçlerin mutabakata hazır olduğunu daha önce de beyan ettiklerini hatırlattı.



Parlamentoda grubu olan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Lideri Mustafa Karadayı, "HÖH daima vatandaşları dini ve etnik temelinde bölen aşırı milliyetçiliğe karşı çıkarak, bunun her ülke için tehlikeli ve Balkanlarda her zaman patlamaya hazır bir unsur olduğunu savunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Makedonya'daki olayların önemini vurgulayan Parlamento Başkanı Dimitar Glavçev de Başkanlık Divanını olağanüstü toplantıya çağırdı.



Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ise Makedonya'daki olayların, Bulgaristan'ın ulusal güvenliği açısından doğrudan risk yaratmadığını açıkladı.