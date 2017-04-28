Makedonya Meclisindeki Olaylar

Cumhurbaşkanlığından, Makedonya Meclisindeki olaylardan derin endişe duyulduğu ifade edilerek, taraflara sağduyu çağrısında bulunuldu.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Makedonya'da uzun zamandır süren siyasi krizin, dün Meclis binasında yaşanan olaylarla tırmanışa geçmesinden derin endişe duyulduğu belirtildi.



Ülkede yaşanan görüş ayrılıklarının, taraflar arasında diyalog, uzlaşma ve hoşgörü ile en kısa sürede çözülmesinin ümit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gyorge İvanov'la bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde, ülkemizin yapıcı tutumunu ve temennilerini dile getirmişti. Balkanlarda huzurun ve kalıcı barışın tesisi konusunda kilit öneme sahip bir ülke olan Makedonya'nın, içinden geçtiği bu zor dönemi, tarafların sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz. Ülkede, yeni hükümet kurma çalışmalarının demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi, tüm grupların yararına olacaktır. Türkiye olarak, kadim tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Makedonya'yı, huzurlu ve müreffeh geleceği yolunda attığı tüm adımlarda desteklemeye devam edeceğiz."