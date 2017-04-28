Makedonya Meclisinde Yaralanan Milletvekilleri Taburcu Edildi

Eyüp Salih / Üsküp,28 Nisan, ( DHA ) – Makedonya meclisinde milletvekilleri arasında yumruklar konuştu. Sosyal Demokratlar Birliği ile Arnavut partileri mittetvekilleri arasında Mecliste hükümet kurmak için çoğunluk sağlanınca Meclis başkanı Talat Caferi seçildi. Bu ittifaka karşı çıkanlar uzun zamandır Makedonyanın birçok kentinde "Birlikte Makedonya" hareketi tarafından protesto gösterileri düzenledi. Protestocular bu kez meclis binasını bastı. Polis kordonunu aşan protestocular içeri girdi. Meclis Başkanının seçildiği haberine karşı kalabalık bir protestocu grubu Meclis binasına girerek milletvekillerine saldırdı. Protestocular arasında maskeli kişiler de görüldü. Çok sayıda milletvekili yaralandı, bazı kadın milletvekilleri saçlarından çekildi. Gazeteciler de arbededen nasibini aldı. Kameralar kırıldı. Yaralanan milletvekilleri arasında Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Zoran Zaev ve Arnavutlar İçin İttifak lideri Ziadin Sela da vardı.



Milletvekilleri ve diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikede olmadıkları bildirildi. Vekiller tedavilerinin ardından taburcu edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Arbededen görüntüler



Milletvekilleri yumruklaşıyor



Yaralananlar