Makedonya Meclisi'ni Basıp Vekilleri Yumrukladılar

Makedonya'da Arnavut bir siyasetçinin meclis başkanı seçilmesi için yapılan oylama ortalığı savaş alanına çevirdi.



Sosyal Demokratlar Birliği ile Arnavut siyasilerin yaptığı oylamanın ardından Talat Caferi'nin seçimi kazandığı duyuruldu. Ancak Ulusal Birliği Demokratik Partisi milletvekilleri oylamayı yasa dışı ilan etti. Gerilimin ardından dışarıda bulunan aşırı sağcı protestocular Meclis'i bastı.



Video of the storming of #Macedonia's parliament. MPs & journalists attacked by masked men & others. pic.twitter.com/wjbz7dVHTa— Andrew Stroehlein (@astroehlein) 27 Nisan 2017



Yaklaşık 200 kişi oldukları belirtilen saldırganlara uzun süre müdahale edilmedi. İçeride ulusal marşlarını okuyan aşırı sağcılar, siyasilere yumruklu saldırıda bulundu. Çıkan arbedede Sosyal Demokratlar Birliği Lideri Zoran Zaev kanlar içinde kaldı. Arnavut siyasetçilerin de yaralandıkları gözlendi.



Makedonya'da Meclis başkanının seçiminden sonra protestocular Makedonya Meclisine saldırdı.



Muhalefet lideri Zaev yaralandı. #Macedonia pic.twitter.com/XaRB9QCOpj— Ilyas BALTA (?????) (@ilyasbalta) 27 Nisan 2017



Meclis çalışanlarıysa duvarlardan atlayarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştı. Aşırı sağcılar, polis müdahalesinin ardından Meclis'i terk ederek dışarıda gösteri yapmaya devam etti.



Aralarında Anadolu Ajansı kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları da Meclis binasında bir süre rehin kaldı. Ellerinde silahları bulunan grubun gazetecilere çalıştıkları kurumları sordukları ve bazı kişileri darp ettikleri öne sürüldü.



Ülkede 2016 yılında yapılan genel seçimin ardından herhangi bir hükümet kurulamadı. Ancak Sosyal Demokratlar Birliği Lideri Zaev, Arnavutlarla işbirliğine giderek Meclis'te çoğunluğu sağlamayı başardı. Buna karşın Zaev'e hükümeti kurma görevi verilmedi.



Yorumcular, Doğu ve Batı'nın Makedonya'da başka bir siyasi mücadele içinde olduğunu öne sürüyor. Zira ABD ve AB, Sosyal Demokratlar Birliği Lideri Zaev'i desteklerken, Rusya ise eski Başbakana arka çıkıyor.



