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Makedonya ile Bosna Hersek AB'den Destek Bekliyor
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Makedonya ile Bosna Hersek AB'den Destek Bekliyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İvanic, AB den kurumsal ve siyasi destek beklediklerini söyledi.

Makedonya ile Bosna Hersek AB'den Destek Bekliyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İvanic, AB den kurumsal ve siyasi destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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