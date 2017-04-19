Makedonya ile Bosna Hersek AB'den Destek Bekliyor
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İvanic, AB den kurumsal ve siyasi destek beklediklerini söyledi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İvanic, AB den kurumsal ve siyasi destek beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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