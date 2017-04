Makedonya ile Bosna Hersek AB'den Destek Bekliyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, Makedonya ile Bosna Hersek'in ortak hedefinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği olduğunu belirterek, "Bu konuda AB'den sadece mali değil, kurumsal ve siyasi destek de bekliyoruz." dedi.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşen İvanic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin bölgesel işbirliği anlamında son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.



İvanic, Makedonya ile Bosna Hersek'in ortak hedefinin AB üyeliği olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda AB'den sadece mali değil, kurumsal ve siyasi destek de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Makedonya'daki siyasi krize ve ülkedeki Arnavut partilerin oluşturduğu platforma ilişkin bir soruyu yanıtlayan İvanic, her ülkenin sorunlarını ülke içinde çözmesi gerektiğini kaydetti.



Makedon lider ise iki ülkenin ortak çıkarlarını ele aldıkları kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, iki ülkenin bölgede barış ve istikrar gibi ortak stratejik hedeflere ve gelişmiş ilişkilere sahip olduğunu söyledi.



Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini net bir şekilde desteklediklerini ifade eden İvanov, Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecinde kat ettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Arnavut platformu "siyasi bir engel"



Makedonya'da aralık ayında yapılan seçimin ardından Arnavut partiler tarafından oluşturulan platformu "siyasi bir engel" olarak nitelendiren İvanov, bunun anayasaya ve Ohri Çerçeve Antlaşması'na da aykırı olduğunu savundu.



İvanov, Makedonya'nın içişlerine karışılmasının büyük milliyetçi fikirlerin oluşmasını teşvik ettiğini ileri sürerek, bölgenin gerilimlerin azaltılmasına ve mevcut söylemlerin değiştirilmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



İki ülke arasındaki iyi ekonomik ilişkilere de değinen İvanov, Bosna Hersek ile Makedonya arasındaki ticaret hacminin 155 milyon avro olduğunu sözlerine ekledi.



İvanov, Üsküp'teki temasları kapsamında iki ülkenin iş adamlarının katılımıyla yarın düzenlenecek iş forumuna da katılacak.