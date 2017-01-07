Makedonya'daki Arnavut Siyasi Partilerinden Ortak Bildiri

Makedonya'da 11 Aralık'ta yapılan erken genel seçimin ardından koalisyon kurma çalışmalarına devam eden Arnavut siyasi partileri, izleyecekleri yol haritasına ilişkin ortak bildiri yayımladı.



Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI), "Besa ile Diriliş" ittifakı, Arnavutlar için ittifak ve Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) tarafından yayımlanan ortak bildiride, Ohri Çerçeve Anlaşması ve Makedonya anayasası doğrultusunda, Arnavutların ulusal haklarının gerçekleştirilmesi talebinde bulunuldu.



Arnavutların devletin "kurucu unsurları" olarak tanınması ve Makedonya anayasasındaki çok etniklilik ilkesinin kesin olarak uygulanması talebinin yer aldığı bildiride, Arnavut toplumunun etnik eşitliliğini güçlendirecek her kanunsal ve anayasal girişimin desteklenmesi, ülke çapında dilsel eşitliğin sağlanması, Arnavutça'nın devletin her kademesinde kullanılması ve Arnavutça'nın anayasal ve temel bir hak olarak kullanımının garanti altına alınması ayrıca Makedonca'nın yanı sıra Arnavutça'nın da ülkenin resmi dili olarak belirlenmesi talep edildi.



Bildiride ayrıca, 1912-1956 yılları arasında ülkedeki Arnavut halkına yapılan soykırımın kınandığı bir yasa tasarısının da Mecliste onaylanması istendi.



Makedonya'nın devlet sembollerinin, ülkenin çok etnikli yapısı ve etnik eşitliliği yansıtması için bayrağın, milli marşın ve devlet armasının kapsamlı bir şekilde tartışılmasını isteyen Arnavut siyasi partiler, özel yetkili savcılığın çalışmalarına destek ve "Sopot", "Brodec", "Monstra" ve "Kumanova" olaylarının aydınlatılması için soruşturma komisyonu veya uluslararası bağımsız bir komisyon kurulmasını talep etti.



Bildiride ekonomik eşitlik ve sosyal refah talebinde bulunulurken, Belediyelerin Finansmanı İçin Devlet Komisyonu ve Siyasi Sistem ve Topluluklar Arasında İlişkiler Bakanlığı kurulması, ülkedeki güvenlik, ordu, istihbarat ve adalet organlarında eşit temsil hakkı istendi.



Tek alternatif NATO ve AB üyeliği



Makedonya'nın Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine de değinilen bildiride, ülkenin uzun vadede istikrarı ve refahı için tek alternatifin AB ve NATO üyelikleri olduğu vurgulandı.



Avrupa değerlerine ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununun da çözülmesini isteyen Arnavut partiler, aynı zamanda entegre sınır yönetimi konusunda Arnavutluk ve Kosova ile iş birliği ve yeni sınır kapıları açılmasını talep etti.



Taleplerin karşılanmasının, Meclisteki Arnavut Partileri Masasınca denetleneceği belirtilirken, bildiride yer alan hedeflerin yerine getirilmesi için tarih belirleneceği ifade edildi.



Makedonya'daki Arnavut siyasi partilerinin temsilcileri bir süre önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya gelmişti.