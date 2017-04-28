Makedonya'da Türkçe Eğitimin Asırlık Çınarına Kitap Yardımı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türkçe eğitim asırlık çınarı Tefeyyüz İlköğretim Okulu'na, Türkiye'deki NUN Okulları öğrencileri tarafından kitap yardımı yapıldı.



"Rumeli'ye Birkaç Cümle" sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Diyanet İşleri Başkanlığı, Özel Yeni Nefes Kolejleri ve Ali Fuat Cebesoy İmam Hatip Lisesi tarafından da desteklenen kütüphane ve kitaplık oluşturma projesi kapsamında, yaklaşık 3 bin kitap Tefeyyüz İlköğretim Okulu kütüphanesine hediye edildi.



NUN Okulları öğrencileri Nurbanu Ferizat Demir, Melike Ceyda Şenocak ve Nida Memnune Totu'nun girişimleri ile hayata geçirilen proje kapsamında, farklı alanlarda kitapların yanı sıra ilköğretim birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar ders kitaplarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin kitaplık yardım, Tefeyyüz İlköğretim Okuluna teslim edildi.



Kitapların teslim törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Makedonya Koordinatörü Aytekin Ayden, Cumhurbaşkanlığı Balkanlardan Sorumlu Danışmanı Sabri Demiri, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Osman Emin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu, bir asırdan uzun süredir ülkedeki Türklerin eğitim ocağı oldu.