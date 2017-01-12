Makedonya'da Suriyeli Sığınmacılardan Kara Kalem Sergisi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Suriyeli sığınmacılar Shergo Musa ve Nazli Abdu'nun "Daha İyi Bir Yarın İçin Kaçış" konulu kara kalem sergisi, izlenime sunuldu.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Makedonya Temsilciliği ile Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinin (CUK) katkılarıyla bir galeride açılan sergiye, Üsküplüler yoğun ilgi gösterdi.



Sergide, daha iyi yaşam umuduyla evlerini terk etmek zorunda kalan ve Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların çektiği zorlukları anlatan resimler yer aldı.



BMMYK Makedonya Temsilcisi Muhammed Arif, açılışta yaptığı konuşmada, sergi sayesinde, zor koşullar altında yaşayan sığınmacıların sahip oldukları yetenekleri gösterme imkanı bulduğunu ifade etti.



Sığınmacıların yetenekleriyle bulundukları toplumlara katkı sağladığını dile getiren Arif, Musa ve Abdu'ya teşekkürlerini ilettti. Arif, "Bunlar sadece çizim veya resim değil. Bu çizimler, sığınmacıların hangi yollardan geçtiğini ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyor. Duvardaki resimler sığınmacıların hikayelerinden birer bölüm." dedi.



CUK Müdürü Agron Bucaku da son dönemde medyada yer alan yabancı düşmanlığına sanat ve iyilikle cevap verilmesi gerektiğini, sığınmacıların bu şekilde kendilerini güvende hissedebileceklerini söyledi.



Musa ise serginin açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, "Yaklaşık bir yıldır burada yaşıyoruz. Çocuklarımızı kurtarmaya çalıştığımız bu şartlarda bize yardımcı olan herkese gerçekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bu arada, üç çocuğu bulunan Musa ve Abdu çifti, sığınmacıların umut yolculuğunu anlatan çizimlerini, Makedonya'nın güneyindeki Gevgeli sınır kasabasında kaldıkları kampta yaptıklarını bildirdi.



Sergi, 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.