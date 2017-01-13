Makedonya'da "Renkli" Vevçani Karnavalı

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak kabul edilen Vevçani Karnavalı başladı.



Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu.



Karnavalın açılışını Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Dragan Nedelkovic yaparken, Vevçani köyünün yukarı ve aşağı mahallelerinde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.



Vevçani halkı maske ve kostümlerinde 2016 yılının önemli olayları arasında nükleer felaketle dünyayı tehdit eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yer verirken, bölgedeki olaylara da kayıtsız kalmadı.



Arnavut keçe külahı takmış bir kişi, üzerinde "Başarı ile satın alınmış diploma" yazılı bir kağıt ile Kosova'daki Priştine Üniversitesini eleştirdi.



Makedonya'daki gelişmelere de dikkat çekmek isteyen katılımcılar, üzerinde "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'da başarısız oldu! Vevçani Cumhuriyeti'ne de bekleriz" yazılı pankartlarla ABD'nin Üsküp Büyükelçisi Jess Baily ve ABD'li işadamı George Soros'a da tepki gösterdi.



Katılımcılar ayrıca ülkedeki siyasi parti liderlerini, "Renkli Devrimi", ülkenin federalleşmesini ve iki dilliliğini de eleştirdi.



İki gün sürecek karnavalda, maske ve kostümlerle yıl boyunca ülke içinde ve yurt dışında yaşanan önemli olaylara ilişkin mesajlar veriliyor. Karnaval, ikinci günün sonunda maskelerin yakılmasıyla sona erecek.



Bu arada Vevçani Belediyesinden yapılan açıklamada, Makedonya'da yaşayan farklı dini ve etnik gruplardan vatandaşlara, karnavalda yapılanlar ve maskeler nedeniyle "kızmama" çağrısında bulunulurken, karnavalın ülkeyi multi-etnik bir yer olarak sunduğu kaydedildi.