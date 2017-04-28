Makedonya'da Polis Meclisi Boşalttı

Dün aşırı sağcı saldırganlar tarafından basılan Makedonya Meclisi, polis tarafından boşaltıldı.



Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve Arnavut partilerinin Demokratik Bütünleşme Birliği'nden (DUI) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçmesinin ardından parlamentoyu basan VMRO-DPMNE yanlısı aşırı sağcı saldırganlar, polis kuvvetleri tarafından meclisten çıkarıldı. Polis, parlamento binası önünde kapsamlı güvenlik önlemleri alarak, bina çevresine metal barikat kurdu.



Eski Başbakan Nikola Gruevski'nin liderliğini üstlendiği VMRO-DPMNE partisine yakın "Makedonya'nın Birliği İçin" hareketi mensubu maskeli saldırganlar, aralarında SDSM lideri ve muhalefetin başbakan adayı Zoran Zaev ve Arnavut lider Zijadin Sela'nın da bulunduğu birçok muhalif vekili darp ederek kanlar içinde bıraktı.



"En az 100 kişi yaralandı"



Makedonya basınında yer alan haberlere göre Makedonya parlamentosunda dün gece yaşanan olaylarda en az 100 kişi yaralandı. Gece yaşanan olaylar sırasında 50 bin kişinin parlamento önünde toplandığı ifade ediliyor.



Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği: "Endişeliyiz"



Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya parlamentosunda dün yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayınlayarak, Türkiye'nin olayları yakından takip ettiğini ifade etti. Kara açıklamasında, "Bu zamana kadar hükümetin kurulamadığını ve ülkenin uzun bir süredir siyasi kriz içinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bugün meclis başkanının seçilmesinin ardından mecliste meydana gelen ve halen devam etmekte olan olaylardan derin endişe duyuyoruz. Protestocuların meclise zorla girerek bazı milletvekillerini darp etmeleri bugüne kadar Makedonya'nın benimsediği demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede ilgili Makedonya makamlarının durumu kontrol altına alarak meclisin ve içeride tutulan milletvekilleri ve gazeteciler başta olmak üzere herkesin güvenliğini temin etmelerini bekliyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında yine aynı itidalli tavrını koruyacağına inanıyoruz. Üsküp'teki vatandaşlarımızı olaylar kontrol alınana dek meclis ve civarından uzak durmaları konusunda uyarıyoruz. Dost Makedonya'da bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmamasını, siyasi boşluğun en kısa sürede doldurulmasını temenni ediyor, bugün meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - ÜSKÜP