Makedonya'da Kutlu Doğum Haftası Etkinliğinin Engellendiği İddiası

Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş kentinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenmesi planlanan programın engellendiği iddia edildi.



Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Makedonya'da bazı programlar organize ettiklerini söyledi.



Alkan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından 18 Nisan'da başkent Üsküp'te "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla yapılan programın ardından dün akşam için Radoviş'te bir etkinlik planladıklarını dile getirdi.



Bu programın yerel saatle 19.30'da başlaması gerektiğini ancak etkinliğe 1,5 saat kala salonun açılmadığını, ardından salona girdiklerinde elektrik kesintisi olduğunu aktaran Alkan, "Bu sorunla ilgili hiçbir yetkiliye ulaşamadık. Belediye yetkilileri cevap vermedi. Telefonlarımıza cevap verilmedi. Orada bekleyen, köylerden intikal eden Doğu Makedonya'daki bütün soydaş ve dindaşlarımız bu soğuk havada çocuk, kadın hepsi mağdur oldu. Bununla ilgili çözüm oluşturulmadı." diye konuştu.



Programı düzenlemekten vazgeçmediklerini belirten Alkan, etkinliği aynı kentteki Yeni Cami'ye aldıklarını ifade etti.



Alkan, karşılaştıkları bu durumun hem Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine hem Makedonya'da hizmet veren bütün Türk derneklerinin çatı örgütü MATÜSİTEB'e hem de ülkede yaşayan Müslümanlara karşı bir hareket olduğunu sözlerine ekledi.