Makedonya'da Hükümet Kurma Çalışmaları

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Makedonya Cumhurbaşkanlığı köşkü

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un VMRO-DPMNE Genel Başkanı Gruevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirmesi Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, 11 Aralık'ta yapılan erken genel seçimin kazananı İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Nikola Gruevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.



İvanov tarafından yeni hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Gruevski'nin, 20 gün içerisinde hükümet üyeleri ve programını Makedonya Meclisi'ne sunması gerekiyor.



Hükümetin ve programının meclise sunulmasının ardından mecliste güven oylaması yapılacak.



Diasporadan seçilecek milletvekillerinin, oy yetersizliğinden seçilememesi nedeniyle 120 milletvekilinden oluşan Makedonya Meclisi, ilk oturumunu 30 Aralık'ta gerçekleştirmişti.



11 Aralık'ta yapılan seçimde VMRO-DPMNE 51, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 49, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDI) 10, BESA 5, Arnavutlar İçin İttifak 3 ve Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ise 2 milletvekili elde etmişti.