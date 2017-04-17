Makedonya'da Helvalı Halk Oylaması Kutlaması

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Makedonya'da kutlanmaya devam ediyor.



Başkent Üsküp ve diğer şehirlerde dün akşamki coşkulu kutlamaların ardından bugün de ülkenin kuzeybatısında bulunan Gostivar'da helva dağıtıldı.



Gostivar'daki halk ve esnaf tarafından düzenlenen helva dağıtımına, çok sayıda vatandaş katıldı.



Gostivarlılar, Türkiye'deki halk oylamasını çok yakından takip ettiklerini belirterek, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.



Türk kökenli Eski Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasını çok yakından takip ettiklerini ifade etti.



Makedonya'da yaşamalarına rağmen "gözleri ve kulaklarının" anavatan olarak niteledikleri Türkiye'de olduğunu dile getiren Nezir, "Büyük ve güçlü bir Türkiye, güçlü Balkanlar demektir." diye konuştu.



Esnaf Mensur Yakup da Türkiye'deki halk oylaması sonucundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Türkiye'nin kazanmasının, Balkanlar'dan Arap Yarımadası'na kadar tüm mazlum halkların kazanması anlamına geldiğini ifade eden Yakup, "Türkiye'nin güçlü olması bizim de güçlü olmamız demektir. Gostivarlılar, Makedonya halkı olarak Türkiye'ye çok selam ediyor." dedi.