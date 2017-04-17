Makedonya'da Halk Oylaması Kutlaması

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kutlandı.



Eski Türk Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi önünde toplanan çok sayıda Üsküplü, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile süslenen çarşıda "evet" kararını coşkuyla kutladı.



Kutlamalarda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı balkon konuşması da kurulan platformda takip edilirken, meydanda toplananlar arasındaki küçük bir kız çocuğunun okuduğu şiir büyük beğeni topladı.



Şiirine, "Yer yerinden oynayacak, seni başkan yapacağız da bu ümmet şahlanacak" dizesiyle başlayan küçük kızın, "Hayırda hayır yoktur, hayırda şer çoktur" ifadeleri meydanda toplanan kalabalıktan yoğun alkış aldı.



Makedonya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Bosna Hersek ve Kosova'da da "evet" kararının ardından kutlamalar düzenlendi.