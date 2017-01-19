Makedonya'da Haç Çıkarma Töreni

Eyüp Salih / Üsküp,19 Ocak 2017 – Makedonya'da Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü her yıl 19 Ocak günü geleneksel olarak kutlanıyor. Bu yıl da Makedonya'nın genelinde kutlanırken merkezi tören Üsküp'te düzenlendi. Makedon Ortodoks Kilisesi tarafından gerçekleşin ayin ve haç çıkarma törenlerle kutlandı. Makedonya'nın her yerinde kiliselerde yapılan ayin ve duaların ardından haçlar sulara atıldı.



Merkezi kutlama töreni ise Üsküp'te Aziz Kliment Ohridski kilisesinde düzenlendi. Vaftiz ayini Makedon Ortodoks Klisesi başkanı Stefan tarafından yürütüldü. Üsküp merkez kilisesindeki ayinden sonra cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej merkezi kiliseden çıkarak haç atma törenin gerçekleşeceği köprüye geldiler. Burada özel hazırlanan platforma çıkan papazlar ve görevliler bir süre dua etti ve ilahiler söyledi. Daha sonra Makedon Ortodoks Klisesi başkanı Stefan elindeki haçı Vardar nehrinin sularına attı. Yüzlerce genç haçı almak için karlı havada ve soğuk suda birbiriyle yarıştı. Haçı alan şanslı kişi ise Boban Pavlovski isminde bir genç yüzücü oldu. Geleneksel Vardar nehrinde düzenlenen haç atma törenine binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar arasında Makedonya başbakanı Emil Dimitriev ve Üsküp büyükşehir başkanı Kotse Trayanovski da yer aldı. Haç atma törenine bazı Avrupa ülkeleri büyükelçileri de katıldı.



Yahya peygamber tarafından Ürdün nehrinde Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan bu günde haç atma töreninden sonra vaftiz olmayan Hristiyanlar vaftiz edildi. Haçın sudan çıkarılmasıyla kutsallaşan suda herkes şifa niyetiyle yüzünü yıkadı ve su aldı.



Görüntü Dökümü:



- Vaftiz töreni



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