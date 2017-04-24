Makedonya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı Makedonya'nın her bölgesinde çeşitli programlarla kutlandı. Kalkandelen'de 14'üncü kez yapılan kutlama proğramına ilgi çok büyüktü. Kültür evinde düzenlenen programa Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Sivil Toplum Kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda veli katıldı. Çocukların hazırladığı proğram katılımcılar tarafından beğenilerek alkışlandı.



Kutlama programında bir konuşma yapan Kalkandelen Belediye Başkanı Teuta Arifi, "Çocuklar bizim rüyalarımızın evrenidir. Yaptığımız tüm çalışmalar, hayatımızda anlam katan bu evrene daha iyi, daha güzel bir dünya sunmaktır" dedi. Tüm çabaların bu değerler üzerine kurulan, herkese eşit bir sistem kurmak olduğunu ifade etti. Ohri çerçeve anlaşmasının Makedonyada yaşayan tüm halklara bunu sağladığını ve belediye olarak bu değerler üzerinde yürüdüklerini söyledi.



Teuta Arifi, birlikte yaptıkları tüm çalışmaların vatandaşların hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ve 23 Nisan'ın Uluslararası Çocuk Bayramı ve bu günün aynı zamanda Uluslararası kitap günü olduğunu da hatırlattı.



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, 1920'de gazi meclisin kurulduğunu ve o günü Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini söyledi. Bu günün bütün dünyada geleneksel her yıl kutlandığını da ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Törenden görüntüler



Teuta Arifi'nin konuşması



Tülin Erkal Kara'nın konuşması - Salih