Makaron ve Mini Tatlılar Atölyesi

Gerçek bir tatlısever, tatlı yapmayı da sever.



Şimdi kendinizi çocukluğunuzdan beri damağınızı tatlandıran, en vazgeçemediğiniz lezzetlerden olan birbirinden nefis pastaların, kurabiyelerin enfes kokusu altındaki bir atölyede, size özel yorumunuzla bunları yaparken hayal edin. İşte bu, artık hayalin bir 'tık' daha ötesinde...Tatlıların arkasında yıllardır saklı kalan o çok gizli formüller, en kaliteli malzemeler ve size özel ekipmanlarla verilen derslerde Kahve Dünyası Atölyesi'nde gün yüzüne çıkıyor. Kahve Dünyası ustalarının maharetlerini, bu eğlenceli ortamda anlattığı derslerle siz de kısa sürede öğrenerek bir usta olacaksınız!Kahve Dünyası'nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis tatlılarını hazırlayan ustalarımızın sizin için hazırladığı özel tariflerle siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı tatlıları, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz.



Bu atölyede öğreneceğiniz ürünler:



• Tuzlu Karamelli Makaron



• Çikolatalı Makaron



• Mini Portakallı Tian



• Financier



Keyifli vakit geçirmeniz ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle….