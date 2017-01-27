Bademli merengden yapılan bu efsanevi küçük kurabiyeler her türlü etkinlik ve davet için mükemmel bir sunum. Makaron Atölyesi workshopu'nu kaçırmayın!
Le Cordon Bleu İstanbul, bu ayrıcalıklı kurabiyeye ulaşmanız için sizi 6 saat sürecek Makaron Workshop'una davet ediyor. Fransa'nın en popüler kurabiyesini pişirmeniz için mükemmel bir ortam. Makaron dünyasına dalacağınız bu eğitimin sonunda makaron pişirme teknikleriyle ilgili tüm sırları keşfedeceksiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için katılımcılar Le Cordon Bleu pasta şefleri tarafından son derece değerli bilgiler doğrultusunda adım adım yönlendirileceklerdir.
Ders içerikleri;
Fransız merengden makaron yapımı
İtalyan merengden makaron yapımı
Çarkıfelek meyveli ganaj dolgusu
Çarkıfelek meyveli jöle dolgusu
Yaban mersinli krema dolgusu
Ahududulu dolgu
Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.
Kurslar maksimum 16 kişiliktir.
Süre: 1 gün
28 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00
Makaron Atölyesi
Bademli merengden yapılan bu efsanevi küçük kurabiyeler her türlü etkinlik ve davet için mükemmel bir sunum. Makaron Atölyesi workshopu'nu kaçırmayın!
Bademli merengden yapılan bu efsanevi küçük kurabiyeler her türlü etkinlik ve davet için mükemmel bir sunum. Makaron Atölyesi workshopu'nu kaçırmayın!