Bademli merengden yapılan bu efsanevi küçük kurabiyeler her türlü etkinlik ve davet için mükemmel bir sunum. Makaron Atölyesi workshopu'nu kaçırmayın!



Le Cordon Bleu İstanbul, bu ayrıcalıklı kurabiyeye ulaşmanız için sizi 6 saat sürecek Makaron Workshop'una davet ediyor. Fransa'nın en popüler kurabiyesini pişirmeniz için mükemmel bir ortam. Makaron dünyasına dalacağınız bu eğitimin sonunda makaron pişirme teknikleriyle ilgili tüm sırları keşfedeceksiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için katılımcılar Le Cordon Bleu pasta şefleri tarafından son derece değerli bilgiler doğrultusunda adım adım yönlendirileceklerdir.



Ders içerikleri;



Fransız merengden makaron yapımı



İtalyan merengden makaron yapımı



Çarkıfelek meyveli ganaj dolgusu



Çarkıfelek meyveli jöle dolgusu



Yaban mersinli krema dolgusu



Ahududulu dolgu



Ücrete dahil hizmetler: Günlük 6 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (30 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kursa katılım için hiç bir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir. Kurs sonunda katılımcılarımıza Le Cordon Bleu Workshop sertifikası verilecektir.



Kurslar maksimum 16 kişiliktir.



Süre: 1 gün



28 Ocak Cumartesi 10: 30 – 17: 00