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Makarna Kulesi

Makarna Kulesi

Tasarım Kulübü tarafından Mimarlık Bölümü Koridoru isimli mekanda düzenlenmektedir.

Makarna Kulesi

Tasarım Kulübü tarafından Mimarlık Bölümü Koridoru isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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