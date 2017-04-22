Makara Kukara

Makara Kukara, 22 Nisan'da Kılçık Mekan'da.

Makara Kukara

Makara Kukara, 22 Nisan'da Kılçık Mekan'da...

"Makara Kukara ekibi sizleri bir akşamlığına gülmeye ve eğlenmeye davet ediyor. Çeşitli skeçlerle siz değerli izleyicilerimizi günlük hayatın sıkıcı rutininden uzaklaştırmayı vaad ediyor. Dikkat edin biranda kendinizi oyunun içinde bulabilirsiniz." 

Oyuncular: Hüseyin Mert Doğan, Muhammed Kaya, Canan Turan, Almila Yaman, Ramazan Öztürk

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kılçık Mekan

Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Makara Kukara

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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