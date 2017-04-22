Makara Kukara, 22 Nisan'da Kılçık Mekan'da...



"Makara Kukara ekibi sizleri bir akşamlığına gülmeye ve eğlenmeye davet ediyor. Çeşitli skeçlerle siz değerli izleyicilerimizi günlük hayatın sıkıcı rutininden uzaklaştırmayı vaad ediyor. Dikkat edin biranda kendinizi oyunun içinde bulabilirsiniz."



Oyuncular: Hüseyin Mert Doğan, Muhammed Kaya, Canan Turan, Almila Yaman, Ramazan Öztürk



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kılçık Mekan



Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Makara Kukara



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır