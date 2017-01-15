Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda...



Belki de kendimi bulamadığım için aktör oldum ben



Bir yüz bulmalıydım yüzler içinde



Ne olduğumu bilmiyordum ki ben özümde



Kimdim ulan ben!



Bu sevgi dolu adam mı yoksa dünyayı bir ateşte yakmaya kalkan mı ?



İzleyicisinin kafasını oldukça karıştıracak bu oyun Kaan Erkam'a göre: "Kadın erkek ilişkileri konusunda bundan daha gerçek bir oyun yazamam artık." Bu eserde Levent Tayman ve Levent Tayman başrolde. (Kelime hatası değildir.)



Yazan: Kaan Erkam



Yöneten: Ferdi Merter



Oynayan: Levent Tayman ve Levent Tayman



Sesler: A. İnanç Bükülen ve N. Nuray Bostancı Ses ışık tasarım: Selçuk Karadağ Koordinatör: Çağla Çolak Beken



Afiş tasarım: İbrahim Uslu