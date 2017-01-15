Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda...
Belki de kendimi bulamadığım için aktör oldum ben
Bir yüz bulmalıydım yüzler içinde
Ne olduğumu bilmiyordum ki ben özümde
Kimdim ulan ben!
Bu sevgi dolu adam mı yoksa dünyayı bir ateşte yakmaya kalkan mı ?
İzleyicisinin kafasını oldukça karıştıracak bu oyun Kaan Erkam'a göre: "Kadın erkek ilişkileri konusunda bundan daha gerçek bir oyun yazamam artık." Bu eserde Levent Tayman ve Levent Tayman başrolde. (Kelime hatası değildir.)
Yazan: Kaan Erkam
Yöneten: Ferdi Merter
Oynayan: Levent Tayman ve Levent Tayman
Sesler: A. İnanç Bükülen ve N. Nuray Bostancı Ses ışık tasarım: Selçuk Karadağ Koordinatör: Çağla Çolak Beken
Afiş tasarım: İbrahim Uslu
Major Depresyon
Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda.
Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda...