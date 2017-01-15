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Major Depresyon

Major Depresyon

Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda.

Major Depresyon

Kaan Erkam'ın 2000 yılında gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak yazmış olduğu "Major Depresyon" adlı tek kişilik oyun yeni sezonda Oda Tiyatrosu'nda...

Belki de kendimi bulamadığım için aktör oldum ben

Bir yüz bulmalıydım yüzler içinde

Ne olduğumu bilmiyordum ki ben özümde

Kimdim ulan ben!

Bu sevgi dolu adam mı yoksa dünyayı bir ateşte yakmaya kalkan mı ?

İzleyicisinin kafasını oldukça karıştıracak bu oyun Kaan Erkam'a göre: "Kadın erkek ilişkileri konusunda bundan daha gerçek bir oyun yazamam artık." Bu eserde Levent Tayman ve Levent Tayman başrolde. (Kelime hatası değildir.)

Yazan: Kaan Erkam

Yöneten: Ferdi Merter

Oynayan: Levent Tayman ve Levent Tayman

Sesler: A. İnanç Bükülen ve N. Nuray Bostancı Ses ışık tasarım: Selçuk Karadağ Koordinatör: Çağla Çolak Beken

Afiş tasarım: İbrahim Uslu

Kaynak: Etkinlik.io

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