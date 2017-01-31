Mahsur Kalan Vatandaşı Afad Kurtardı

Çanakkale'de, bir dere yatağında mahsur kalan vatandaş AFAD Arama ve Kurtarma Ekibince kurtarıldı.



Çanakkale merkeze bağlı Karacaören köyü civarında 2 gün önce kaybolan bir vatandaşın, bölgedeki bir dere yatağında olduğu ihbarı, 112 ekiplerine ulaştı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, Alzheimer hastası M.K. isimli vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden arama ve kurtarma ekibi talep etti. İhbar üzerine olay yerine giden Çanakkale AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başlayarak M.K. isimli vatandaşı mahsur kaldığı yerden sağ olarak çıkardı. Sağ olarak kurtarılan vatandaş gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için 112 Acil Çağrı Ekiplerine teslim edildi. - ÇANAKKALE