Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin ikinci katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Leblebiciler caddesi üzerinde bir iş yerinin ikinci katına çıkan bir kedi aşağıya inemeyince mahsur kaldı.



Çevre sakinleri, saatlerdir kedi sesi duyduklarını belirterek, durumu zabıta ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yeri tabelası kenarında miyavlarken gördükleri kediyi zabıta ekipleri ile uzun süren bir uğraş sonucu yakalayarak aşağıya indirdiler ve özgürlüğüne kavuşturdular. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA