Mahsur Kalan Hastaların İmdadına Umke Yetişti

Bingöl'de tipi nedeniyle yolda ve köyde mahsur kalan 3 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



İl genelinde 5 gündür süren kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle Bingöl-Muş, Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Erzurum yolunun ulaşıma kapanmasıyla gece yüzlerce araç yollarda kaldı. Bingöl-Solhan karayolunda tipi nedeniyle kara saplanan araçtaki 2 hasta ve Bingöl Merkez Yukarı Çavuşlar köyünde mahsur kalan diyaliz hastası için yapılan ihbarlar üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye hareket etti.



UMKE ekipleri, araçta mahsur kalan hasta bir çocuk ile kadını alarak, paletli ambulansla Solhan Devlet Hastanesine ulaştırdı.



Ekip dönüş yolunda mahsur kaldı



Bingöl'e dönüş yapmak üzere yola çıkan ekip, Solhan ilçe çıkışında tipi nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye düştüğü bölgede kara saplandı. Bir saati aşkın süre mahsur kalan UMKE ekibinin içerisinde bulunduğu paletli ambulans, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Solhan Belediyesine ait kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Daha sonra Yukarı Çavuşlar köyündeki 58 yaşındaki diyaliz hastası Lütfiye Kenç için çalışma başlatan UMKE ekipleri, yer yer 2 metreye ulaşan yolun İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açılmasının ardından köye ulaşabildi.



Bu sayede köyden alınan Kenç, Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.