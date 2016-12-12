Mahsun Kırmızıgül'ün Filmi Vezir Parmağı Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün hamal olduğu ve Gülben Ergen'in kara çarşafa girdiği çok konuşulan Vezir Parmağı filmi detayları belli oldu! Vezir Parmağı filmi ne zaman vizyona giriyor? Oyuncu kadrosunu kimler oluşturuyor? İşte olay yaratacak film hakkında tüm detaylar.

Çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri, Aksaray'da gerçekleşen ve 150 kişilik teknik ekibin yanı sıra aynı anda 64 kişilik ana oyuncuların olduğu kalabalık sahnelerin bulunduğu film, Mahsun Kırmızıgül'ün en kalabalık kadrosu olma özelliğini taşıyor. Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı filmin başrolünü üstlenirken, kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Levent Sülün, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Fatoş Seymen gibi isimlerden oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

VEZİR PARMAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR? MAHSUN KIRMIZIGÜL HAMAL ROLÜNDE OYNUYOR!

Beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa gittiklerini zannederken bambaşka bir maceranın içine düşmelerini konu alan filmde 'Hamdullah' isimli bir hamala can verecek olan Kırmızıgül; aşk, dram ve komedi barındıran bir hikayeyle, izleyiciye bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. 3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar.

VEZİR PARMAĞI NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Boyut Film'in üstlendiği film 25 Ocak 2017'de vizyonda olacak.

VEZİR PARMAĞI FİLMİ OYUNCU KADROSU

ALİ SÜRMELİ

YASEMİN YALÇIN

ECE USLU

GÜLBEN ERGEN

MAHSUN KIRMIZIGÜL

PEKER AÇIKALIN

SELİM BAYRAKTAR

DERYA ŞENSOY

MERAL ÇETİNKAYA

SUNA SELEN

DEFNE YALNIZ

LEVENT SÜLÜN

ORÇUN KAPTAN

NECMİ YAPICI

HAYRETTİN

DİLEK ÇELEBİ

METİN YILDIZ

RANA CABBAR

ARİF ERKİN

ECECAN GÜMECİ

BAHTİYAR ENGİN

AYDAN BURHAN

NİLGÜN KARABABA

ESİN GÜNDOĞDU

GÜLAY BALTACI

GÜNER ÖZKUL

BERNA BİBER

DİLEK DENİZDELEN

DİLARA TOR

BERİVAN KARAMAN

DENİZ GÖKÇE

AYŞEN BATIGÜN

FATOŞ SEĞMEN

ŞENAY AKSOY

REYHAN ULUEKİNCİ

CANSIN ÖNALAN

ECEM KARAVUŞ

HALE TULGAR

GİZEM ÖZKAN

GÜLFER SARIGÜL

İREM ERDÖL

ÖMER DURAN

ZEKERİYA KARAKAŞ

METİN KEÇECİ

EROL DEMİRÖZ

OKAN TOPALOĞLU

BÜLENT ÇOLAK

ALİ GÜNEY

VE

TALAT BULUT

ALTAN ERKEKLİ

CEZMİ BASKIN

CİHAT TAMER

ŞENER KÖKKAYA

NURİ ALÇO

COŞKUN GÖĞEN

EROL AKSOY

ÜMÜT OKUR

MUHAMMED CANGÖREN