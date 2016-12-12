Mahsun Kırmızıgül'ün Filmi Vezir Parmağı Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün hamal olduğu ve Gülben Ergen'in kara çarşafa girdiği çok konuşulan Vezir Parmağı filmi detayları belli oldu! Vezir Parmağı filmi ne zaman vizyona giriyor? Oyuncu kadrosunu kimler oluşturuyor? İşte olay yaratacak film hakkında tüm detaylar.
Çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri, Aksaray'da gerçekleşen ve 150 kişilik teknik ekibin yanı sıra aynı anda 64 kişilik ana oyuncuların olduğu kalabalık sahnelerin bulunduğu film, Mahsun Kırmızıgül'ün en kalabalık kadrosu olma özelliğini taşıyor. Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı filmin başrolünü üstlenirken, kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Levent Sülün, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Fatoş Seymen gibi isimlerden oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
VEZİR PARMAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR? MAHSUN KIRMIZIGÜL HAMAL ROLÜNDE OYNUYOR!
Beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa gittiklerini zannederken bambaşka bir maceranın içine düşmelerini konu alan filmde 'Hamdullah' isimli bir hamala can verecek olan Kırmızıgül; aşk, dram ve komedi barındıran bir hikayeyle, izleyiciye bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. 3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar.
VEZİR PARMAĞI NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?
Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Boyut Film'in üstlendiği film 25 Ocak 2017'de vizyonda olacak.
VEZİR PARMAĞI FİLMİ OYUNCU KADROSU
ALİ SÜRMELİ
YASEMİN YALÇIN
ECE USLU
GÜLBEN ERGEN
MAHSUN KIRMIZIGÜL
PEKER AÇIKALIN
SELİM BAYRAKTAR
DERYA ŞENSOY
MERAL ÇETİNKAYA
SUNA SELEN
DEFNE YALNIZ
LEVENT SÜLÜN
ORÇUN KAPTAN
NECMİ YAPICI
HAYRETTİN
DİLEK ÇELEBİ
METİN YILDIZ
RANA CABBAR
ARİF ERKİN
ECECAN GÜMECİ
BAHTİYAR ENGİN
AYDAN BURHAN
NİLGÜN KARABABA
ESİN GÜNDOĞDU
GÜLAY BALTACI
GÜNER ÖZKUL
BERNA BİBER
DİLEK DENİZDELEN
DİLARA TOR
BERİVAN KARAMAN
DENİZ GÖKÇE
AYŞEN BATIGÜN
FATOŞ SEĞMEN
ŞENAY AKSOY
REYHAN ULUEKİNCİ
CANSIN ÖNALAN
ECEM KARAVUŞ
HALE TULGAR
GİZEM ÖZKAN
GÜLFER SARIGÜL
İREM ERDÖL
ÖMER DURAN
ZEKERİYA KARAKAŞ
METİN KEÇECİ
EROL DEMİRÖZ
OKAN TOPALOĞLU
BÜLENT ÇOLAK
ALİ GÜNEY
VE
TALAT BULUT
ALTAN ERKEKLİ
CEZMİ BASKIN
CİHAT TAMER
ŞENER KÖKKAYA
NURİ ALÇO
COŞKUN GÖĞEN
EROL AKSOY
ÜMÜT OKUR
MUHAMMED CANGÖREN