Mahsun Kırmızıgül, Dizide Oynamak İçin Bölüm Başı 200 Bin TL İstedi

"Ali Ekber Cevahir" dizisinde Kadir İnanır'la başrolü paylaşması istenen Mahsun Kırmızıgül'e rol için teklif götürüldü. Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL istedi.

KADİR İNANIR SETLERE DÖNÜYOR

Kadir İnanır'ın 6 yıl aradan sonra setlere döneceği 'Ali Ekber Cevahir' dizisinin yapımcılığını üstlenen Gold Film şirketi, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.

MAHSUN UYGUN GÖRÜLDÜ AMA...

'Galatalı Eşref2 adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır'ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolü için Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü. Ancak Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.

FARKLI OYUNCU ARAYIŞINA GİRDİLER

Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak.