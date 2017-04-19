"2001 yılı Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Mahşer-i Cümbüş, aynı yıl Eylül ayında Ankara Tenedos Kafe'de "Tiyatro Sporu" gösterilerine başladı.



Mahşer-i Cümbüş 2003 yılının Ağustos ayında İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini burada sürdürdü. Mahşer-i Cümbüş kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde gösteriler sergiledi ve festivallere katıldı. Türkiye'de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Doğaçlama Tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan "Tiyatro Sporu"nu Türkiye'de ilk defa seyirci ile buluşturdu.



Kuruluşunun 5. yılında kendi sahnesi ""Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi""ni açtı. Ekip bugüne kadar 2000'ün üzerinde "Tiyatro Sporu", 300'ün üzerinde "Beyin Fırtınası" gösterisi yaptı.



Türkiye'de Modern Doğaçlama Tiyatro'nun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, bir başka ilke daha imza atarak 2007 yılında Türkiye'nin ilk doğaçlama şov programı "Anında Görüntü Show"u ekranlara taşıdı ve Türk televizyonlarında yepyeni bir dönem başladı.



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Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Mahşer-i Cümbüş'giller



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır