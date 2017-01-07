Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, 7 Ocak'ta Hayalhane sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor.



Mahşer-i Cümbüş, 2001 yılı Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından kuruldu. Aynı yıl Eylül ayında Ankara Tenedos Kafe'de "Tiyatro Sporu" gösterilerine başladı. Mahşer-i Cümbüş 2003 yılının Ağustos ayında İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini İstanbul'da sürdürdü.



Mahşer-i Cümbüş kurulduğu günden bu yana Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gösteriler sergiledi ve festivallere katıldı. Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan "Tiyatro Sporu"nu Türkiye'de ilk defa seyirci ile buluşturdu.



Bugüne kadar 500'ün üzerinde "Tiyatro Sporu", 200'ün üzerinde "Beyin Fırtınası" gösterisi yapan ekip, Türkiye'de bir ilke imza atarak 2007 yılında Türkiye'nin ilk doğaçlama şov programı "Anında Görüntü Show"u ekranlara taşıdı ve Türk televizyonlarında yepyeni bir dönem başladı.