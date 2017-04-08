Mahrem ve Münzevi Şiirler

MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER etkinliği 2017-04-08 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Mahrem ve Münzevi Şiirler

MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER etkinliği 2017-04-08 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği

Mekan Adresi : Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No: 3 Eyüp

Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00

Kategori : MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Istanbul, İstanbul, Edebiyat, Türkiye, Üsküdar, Mahrem, Eyüp, Şii
sponsored ads