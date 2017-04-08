Mahrem ve Münzevi Şiirler
MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER etkinliği 2017-04-08 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER etkinliği 2017-04-08 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Mekan Adresi : Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No: 3 Eyüp
Başlangıç Saati : 08.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00
Kategori : MAHREM VE MÜNZEVİ ŞİİRLER
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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