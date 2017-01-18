Mahmut Tunaboylu Kabri Başında Anıldı

Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu, doğumunun 63. yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Tunaboylu'nun vefatının 15. yılı nedeniyle Ulu Mezarlık'ta anma programı düzenledi. Anma programına Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Şimşek ve Recep Mebet, gazeteci ve yazarlar ile Çorumlu sanat dostları katıldı. Tunaboylu ailesinin de hazır bulunduğu program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak'ın yaptığı duanın ardından Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu'nun kabrine ailesi ve sevenlerince karanfil bırakıldı.



Anma programına katılanlara hitaben kısa bir selamlama konuşma yapan Emekli Öğretmen ve Gazeteci Müslüm Tunaboylu, yaşlı gözlerle oğlu Mahmut Tunaboylu'yu anlattı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Ulu Mezarlık'taki anma programına katılanlara teşekkür eden Müslüm Tunaboylu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin merhum oğlu için vefa örneği sergilediğini söyledi.



Mahmut Tunaboylu adına düzenlenen öykü yarışması ve anma programlarının devam etmesini dileyen Müslüm Tunaboylu, "İnsan doğuyor, büyüyor ve nihayet gideceği ebedi aleme uğurlanıyor. Ama bazıları erken, bazıları geç gidiyor. Oğlum Mahmut Tunaboylu erken gidenlerden, biz ise gecikenlerdeniz. Yaradan'ın çizdiği ömür çizgisi değişmiyor" dedi.



'Yazarlar, kendi için değil kendilerinden sonrakiler için yazarlar' diyen Tunaboylu, pek çok yazılı esere imza atan merhum oğlunun çocukları ve mizahı çok sevdiğini ifade etti. Konuşması sırasında duygulanan ve gözyaşlarına engel olamayan Tunaboylu, oğlu ile ilgili bazı hatıralarını da paylaştı.



"Mahmut tunaboylu'yu anlattılar"



Ulu Mezarlık'taki anma etkinliğinde söz alan bazı katılımcılar da merhum Mahmut Tunaboylu'yu anlatarak anılarını paylaştılar. Öldükten sonra hayırla anılmanın güzel bir özellik olduğunu belirten Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak, "Özüyle, sözüyle eserler bırakan yazarlar da böylesi insanlar zümresinde yer alıyor" diye konuştu.



İnsan ömrünün süresinin izafi olduğunu dile getiren Eğitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu'da, "Ömrü uzatamıyoruz ama yazarlar kitapları sayesinde yaşıyorlar. Önemli olan bu dünyada bir eser, iz bırakmak. Mahmut kardeşimizin de kaleminin izleri, eserleri var ve yaşıyor" diye konuştu.



Şair Can Yoksul ise, "Kalemi kuvvetli bir yazardı" dediği arkadaşı Mahmut Tunaboylu'ya Allah'dan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır diledi.



Anma programı yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.



"Mahmat Tunaboylu kimdir"



Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 18 Ocak 1954 tarihinde Çorum'da doğdu. Orta öğreniminin ardından gazeteciliğe başladı. Yaygın basın ve mahalli gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yılından itibaren radyo için oyun yazmaya başladı. Tunaboylu'nun yazdığı oyunlar, TRT Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları ile KKTC Bayrak Radyosu'nda yayımlandı. Roman, oyun ve senaryo dallarında 14 ödül alan Tunaboylu'nun 9'u ödüllü 10 kitabı yayımlandı.



31 Aralık 2002 tarihinde 48 yaşında hayatını kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasıydı. - ÇORUM