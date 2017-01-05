Mahmudiye'deki 'Karda Kızak Yarışması'nda Birinci Olan Öğrencilere Kızak Hediye Edildi

Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İsmetpaşa İlkokulu'nun bahçesinde tertiplenen 'Karda Kızak Yarışması'nda birinci olan öğrencilere 'Kızak' hediye edildi.



Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu "Karar Senin Projesi" kapsamında Ocak 2016 ayında yapılacak etkinlikler öğrencilerce oylandı. Bu çerçevede Mahmudiye'de İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri tercihini, "Karda Kızak" etkinliğinden yana kullandılar. Öğrencilerin demokratik bir ortamda yaptıkları bu tercihle, öğrenciler öğretmenleriyle beraber gönüllerince bir saat geçirdiler. Etkinlik sonunda, sınıflar arası "Karda Kızak" yarışmasında birinci olan öğrencilere, okul müdürlüğünce "Kızak" hediye edildi. Program sonunda, etkinliğe katılan tüm öğrencilere, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yetkin tarafından salep ikram edildi. - ESKİŞEHİR