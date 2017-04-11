Mahmudiye'de "Hatır Soran Kalpler Projesi"

Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, ilçe merkezi ve mahallelerinde ikamet etmekte olan engelli, yaşlı ve muhtaç durumda olan vatandaşlar için "Hatır Soran Kalpler Projesi" kapsamında çeşitli hizmetler verecek.



Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecek. Konuyla ilgili Mahmudiye Kaymakamı Gökhan Dolaş'tan alınan bilgiye göre; Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından muhtaç durumda olan vatandaşlara



devlet imkanları çerçevesinde yardım yapılıyor. Ancak yaşlılık ve sağlık problemlerinden dolayı yapamadıkları bazı ev işleri ve temizliği gibi konularda vatandaşlara yardımcı olunması, hal ve hatırlarının sorulup, sohbet edilerek yalnız olmadıkları duygusu verilmesi, sosyal ve ekonomik yönden zorluklar içinde yaşamını sürdüren korunmaya muhtaç vatandaşlar evde temizlik hizmeti vermek ve ekonomik bağımsızlığı olmayan 18-55 yaş arası vatandaşlara istihdam sağlamak da amaçlanıyor. Proje 6 aylık iki dönemi kapsayacak şekilde 1 yıl devam edecek. İlk altı ay için 1 erkek, 2 bayan, ikinci altı aylık dönem için 1 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilecek. İstihdam edilecek personeller toplamda belirlenen 30 haneye ev temizliği, bahçe temizliği, çevre düzenlemesi işlerinde yardımcı olacak. - ESKİŞEHİR