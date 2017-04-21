Mahmud Ahmedinejad Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden Men Edildi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Anayasa Koruma Konseyi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men edildi.



Seçimlere katılacak adayların başvurularını denetleyen Anaysa Koruma Konseyi, Ahmedinejad'ın adaylığını veto etti. Konsey daha önce de birçok adaylık başvurusunu geri çevirmişti.



İran'da 19 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarışı önde bitireceği tahmin ediliyor.