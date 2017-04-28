Mahkumların Saldırdığı Polisler Canını Zor Kurtardı

Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı.

Mahkumların Saldırdığı Polisler Canını Zor Kurtardı

Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda mahkum 2 polisin etrafını sarıyor. Bir anda tekmelerin ve yumrukların hedefi olan memurlar, kendilerini öfkeli mahkumların elinden zor kurtarıyor.Olayın ardından çok sayıda polis duruma müdahale ederken o anlar anbean güvenik kameralarınca kaydediliyor.

(İHA)

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