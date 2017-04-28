Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda mahkum 2 polisin etrafını sarıyor. Bir anda tekmelerin ve yumrukların hedefi olan memurlar, kendilerini öfkeli mahkumların elinden zor kurtarıyor.Olayın ardından çok sayıda polis duruma müdahale ederken o anlar anbean güvenik kameralarınca kaydediliyor.



(İHA)