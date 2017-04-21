Mahkumların El Ürünleri Kadıköy'de Sergileniyor

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı, Kadıköy İskele Meydanı'nda açıldı.



Açılışa Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ile Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erol, konuşmasında, İşyurtları Kurumunun mahkumların cezaevlerindeki atölyelerde ürettikleri ürünleri halkla buluşturmak amacıyla bir süredir yurdun çeşitli yerlerinde etkinlikler yaptığını anlattı.



Etkinliğin her yıl tekrarlandığını belirten Erol, fuarla hem ürünlerin uygun fiyatla halka sunulduğunu hem de vatandaşın yapılan çalışmalardan haberdar olduğunu söyledi.



Erol, "Bu sayede cezaevlerindeki insanların devlete bir yük değil, emekleri ve göz nuruyla üretime katıldıklarını, tahliye edildikten sonra bir meslek sahibi olduklarını insanlarımıza duyurmuş oluyoruz. Böylelikle cezaevinin atıl bir dönem değil, verimli, rehabilitasyonu sağlayan bir dönem olduğunu da gösteriyoruz. Böylelikle bu insanların tekrar toplum içine çıktığında hüsnü kabul görmesinin de temelini oluşturuyoruz." diye konuştu.



Başsavcı Fehmi Tosun ise İstanbulluları cezaevlerinde üretilen el emeği göz nuru ürünlerle buluşturmak istediklerini belirterek, "Bu vatandaşlarımızın da buraya gelip cezaevinin arkasındaki hayatı görmelerini, orada neler yapılabildiğinin farkına varmalarını, aynı zamanda da ekonomik olan bu şartlardan istifade etmelerini istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Erol ve beraberindekiler, fuar alanındaki stantları gezdi, ürünleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.



Fuar, 27 Nisan Perşembe günü sona erecek.