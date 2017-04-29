Mahkumlardan Resmi Işlemlere Gelen Yaşlı ve Engellilere Özel Hizmet

Çeşitli suçlardan hüküm giyen ve son 1 yılda iyi halli mahkumların yanı sıra kamu yararına ücretsiz çalışma cezasına çarptırılan 50 hükümlü Avcılar Kaymakamlığı binasında başta temizlik olmak üzere çeşitli hizmetlerde görevlendirildi. Hükümlüler, binayı pırıl pırıl hale getirirken kamu kuruluşlarına gelen yaşlı ve engellilere tekerlekli arabalarla hizmet vermeye başladı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Avcılar Kaymakamlığı arasında imzalanan protokolle 50 hükümlü, her gün en az 2, en fazla 8 saat olmak üzere görev yapıyor. Sırtlarında 'Denetimli Serbestlik' yazılı yelekleri ile başka temizlik olmak üzere bakım, onarım, boya, badana gibi hizmetleri yerine getiren mahkumlardan bir bölümü Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ın talimatı ile bina girişinde tekerlekli arabanın yanında çeşitli kamu kuruluşlarındaki işleri için gelen yürüyemeyecek durumdaki yaşlı, engelli veya ağır hastalara hizmet için görevlendirdi. Bu durumdaki kişileri kapıdan veya geldikleri araçtan alarak tekerlekli sandalyeye alan ve işlemlerini yapacakları birime götürülen işlemleri öncelikle tamamlanıncaya kadar kendisine eşlik eden mahkumları görenler beklemedikleri bu hizmet ile şaşırıyor. Diğer işlerde çalıştırılan mahkumlar da kamu görevlileri gelmeden 1 saat öncesinden 4 katlı binanın her tarafında temizliğe başlıyor. Mahkumların bir bölümü de çay servisi, onarım, boya veya badana gibi işlerde çalıştırılıyor.



"ÇOK YÖNLÜ"



Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, DHA muhabirine denetimli serbestlik ile gelen hükümlülerin günlük çalışmalarının yanı sıra alışılmışın dışında görev vermeye başladıklarını söyledi. Kamu kuruluşlarına gelen, engelli, yaşlı, hastaların zaman zaman zorlandıklarını hatırlatan Kaymakam Doğan, şöyle dedi:



'Arkadaşlarımız, engelli veya yaşlı, karşıladıkları yaşlı veya egellilerimizi tekerlekli sandalye ile alarak ilgili kuruma götürüyor, öncelikle işlemlerini yaptırdıktan, birinci sınıf hizmet verilmesini sağladıktan sonra yanlarından ayrılmadan onları aldıkları noktaya getiriyorlar. Bu uygulamadan hükümlüler de memnun. Yıllırca soyutlandıkları İnsanlarla bir araya geliyorlar, onlara hizmet ediyorlar, teşekkür, dua alıyorlar. Bundan mutlu onur oluyorlar. Mahkumu rehabilite etmeyi, topluma yararlı birey haline getirmeyi istiyoruz. Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı insanlardan aldıkları dualar onları müthiş motive ediyor, bu yaşamlarında müthiş bir merhale oluyor. Uygulama ile vatandaşın devlete duyduğu sevgi ve saygı artıyor. Ayrıca hükümlü çalıştırmaktan uzak duran kesimde hükümlünün kendisine yardım ettiğini görünce güzel algı oluyor. Birçok yönü olan faaliyet. İnsana insan gibi yaklaşmamız gerekir."



BAŞSAVCI VEKİLİ: MÜTHİŞ PROJE



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Gümüş, çağdaş ceza infaz sistemlerinde 'Suçluyu kazırsanız altından insan çıkar prensibi'nin ön plana çıktığını, Denetimli Serbestlik Yasası'nın suçluları bir yere kapatıp onlardan intikam alma yerine yeniden topluma kazandırmayı amaçladığını söyledi. Başsavcı Vekili Gümüş, denetimleri altındaki bölgede yılda 2 bin 9 kişinin kamu yararına işlerde çalıştırıldığını, Avcılar Kaymakamlığı'nın dışında 30 hükümlünün Avcılar Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalıştığını ifade etti. Gümüş, 'Avcılar Kaymakamlığı öncülüğünde vicdani, manevi olarak tatmini üst seviyeye çıkaran hem de devletin vatandaşına şefkat ve hizmetini ulaştıran müthiş bir proje uygulanıyor. Mahkum arkadaşlarımız da hem manevi olarak kendilerini güçlendirerek bir işe yaradıklarını hissederek hem de cezalarının kalan kısmını çalışarak geçirmiş oluyorlar. Öncü olacağına inanıyoruzö dedi.



MAHKUMLAR DA MEMNUN



Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Cafer Küçük de yerinde incelediği uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Yaşlı ve engellilere hizmet etmekle görevlendirilen mahkumlardan Ümit Irmak, "İnsanların dualarını duydukça mutlu oluyorum. Bu benim için çok büyük bir şans" derken, 17 yaşındayken cahillik sonucu suça yöneldiğini anlatan Muhittin Kefes "Vatanımıza, milletimize hayırlı bir birey olarak burada Allah rızası için dua almak çok önemli bizim için. Onlara yardımcı olduğumuzu görenler şaşırıyorlar, para vermek isteyenler de oluyor. 'Para için değil dua için yapıyoruz' dediğimizde sarılıp öpüyorlar. İnsanların hayır dualarını almak çok güzel" diye konuştu.