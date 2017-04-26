Mahkumlar Fidanları Toprakla Buluşturdu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Esenboğa Külliyesi'nde, denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar, öğrenciler ve akademisyenlerle 2 bin 600 sedir ve çam fidanı dikti.



Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, fidan dikimi dolayısıyla düzenlenen törende, ağaçlandırmanın bir vatan borcu olduğunu belirtti.



Fidan dikilen yerin 20 yıl sonra güzel bir orman olacağını dile getiren Uçar, "Bu ağaçlandırma projesini tüm Türkiye sathına yaymak gibi bir zorunluluğumuz var. Vatandaş devlet iş birliğinde bu vatan borcumuzu da en güzel şekilde yapalım. Denetimli serbestlik kapsamındaki kardeşlerimiz bu faaliyeti bir zorunluluk şeklinde değil, bir ibadet aşkıyla yapmaktalar." diye konuştu.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestlik sisteminin Türk Ceza İnfaz Sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.



Denetimli serbestlik içerisinde 323 bin 328 kişinin bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde 432 bin 239 dosya denetimli serbestlik kapsamı içerisinde takip ediliyor. Denetimli serbestlik kişilerin sadece imza attığı bir şeyden ibaret değildir. İçerisinde bireysel görüşme, grup görüşmeleri, rehabilitasyon faaliyetleri, topluma yararlı faaliyetleri de ihya eden son derece önemli iyileştirme mekanizmasıdır. Bununla birlikte 2 bin 469 hükümlümüz 2017 yılının 3 ayı içerisinde 102 bin 62 fidanın dikimini gerçekleştirmişleridir. Önümüzdeki dönemde de 3 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda fidan dikimi gerçekleştirecekler."



Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise külliye için ayrılan geniş alanın yarısının ağaçlandırılmasının hedeflendiğini ve bu doğrultuda bugüne kadar yaklaşık 30 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktararak "Bu alana 100 bin ağaç dikmeyi planlıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu.