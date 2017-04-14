Mahkum Yakınları Af İstedi

İZMİR'de basın açıklaması yapan Af ve Ceza İndirimi Platformu üyeleri, yakınlarına FETÖ/PDY üyesi hakim ve savcıları tarafından yüksek cezalar verildiğini öne sürerek, bu nedenle af çıkartılmasını istediklerini dile getirdi. Grup adına konuşan Aydan Gedik, "Cezaevleri doldu taştı, bir ranzada 3- 4 mahkum dönüşümlü olarak yatıyor. Bu da çözüm olmayıp, yerlere yataklar seriliyor. 'Cezaevleri vatan hainlerine mezar olsun' diyoruz ama, FETÖ yargısı mağdurları ve kader mahkumları için açılsın kapılar" dedi.



Konak Meydanı'ndaki basın açıklamasına, adli suçlar nedeniyle hapis yatan mahkumların yakınları ve aileleri katıldı. Af ve Ceza İndirimi Platformu üyeleri, üzerinde 'FETÖ asıl darbeyi yargıda yaptı. Masumları katletti, cezaevleri doldu taştı' yazılı pankart, 'Tayyip dede babamı gönder', 'Mahkumlar yerde yatıyor', 'Babamı istiyorum', 'Oğlumu istiyorum' ve 'Af istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını, oğlu yaralama suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Aydan Gedik yaptı. Gedik şunları söyledi:



"Cezaevleri doldu taştı, FETÖ'cü hakim ve savcılar binlerce insanı hukuk adı altında katletti. Asıl darbe yargıda yapıldı. Sınav sorusu çalan vatan hainlerinin makamları ve verdikleri kararlar yok hükmündedir. Oturdukları mahkemeler, Özel Yetkili Mahkemeler kapanmıştır. Bir ranzada 3- 4 mahkum dönüşümlü olarak yatıyor. Bu da çözüm olmayıp yerlere yataklar seriliyor. 'Cezaevleri vatan hainlerine mezar olsun' diyoruz ama, FETÖ yargısı mağdurları ve kader mahkumları için kapılar açılsın istiyoruz. Biliyoruz hükümetimiz bu konuyu yakından takip etmiş, zaman zaman çıkarılan yasalarla mahkumların ıslah edilerek topluma kazandırılması için büyük ve cesur adımlar atmıştır. Bunu da göz ardı etmeden hükümetimize teşekkürü bir borç biliriz, bu sayede eşlerine, evlatlarına, annelerine, babalarına ve kardeşlerine kavuşan aileler vardır. Hatta bir daha çocuklarının benzer bir hata yapmamaları için mücadele vermektedirler."



'TERÖR, TECAVÜZ VE PEDOFİL SUÇLARINDA AF OLMASIN'



Terör, tecavüz ve pedofil suçlarında herhangi bir indirim istemediklerini vurgulayan Gedik sözlerini şöyle süardürdü:



"Şunu unutmamak gerekiyor; nasıl herkes bir gün ölümü tadacak ise, herkes birer engelli adayı ise, yine aynı şekilde herkes bir gün mahkum olma adayıdır. Biz adli mahkum yakınları olarak terör, tecavüz, pedofil suçlarına en ufak bir iyileştirme istemiyoruz. Yalnız şunu da belirtmek isteriz ki bizim ülkemizde küçük gelinler var. Bunlar da tecavüz kapsamında ceza almışlardır. Küçük yaşta yaptıkları evlilikleri sonucunda aldıkları büyük cezalar yuvalarını dağıtmıştır. Fakat onların şimdi çocukları var ve aile olarak mutlular. Bu kardeşlerimizin de sıkıntıları için yasada yeni bir düzenleme olursa, birbirine değer veren birçok aile çoluk çocuk tekrar kavuşacaktır."



Bir süre "Af istiyoruz" diye slogan atan grup, daha sonra dağıldı.



- İzmir