Mahkemeden Mimarlar Odası'na Ret

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması"nın iptali için dava açan Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nin talebi mahkeme tarafından reddedildi.



Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Samsun'u çağdaş kentler seviyesine çıkarıp, yaklaşan 19 Mayıs 2019 tarihinin 100. yılına yakışır çalışmalara imza atmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından "19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması" düzenlendiğini hatırlatarak, "Meslek odalarını da dahil ederek katılımcı bir çalışmaya imza atmak için verdiğimiz mücadele ve çabalara rağmen, kentimizin gerek görsel gerekse tarihi izleğini yaşatmak adına düzenlediğimiz yarışmanın iptali için Mimarlar Odası tarafından açılan dava ret edilmiştir. Kentimiz adına yapılacak olan ulusal boyuttaki bir yarışmanın yargı yoluyla anlamsızlaştırılmaya çalışılmasına yine yargı tarafından geçit verilmemiştir" dedi. - SAMSUN