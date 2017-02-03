Mahkemeden "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" Kararı

Ankara Şehir Plancıları Odası'nın "Kızılay Meydanı" isminin, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmesine yönelik kararın yürütmesinin durdurulması talebi Ankara 3. İdare Mahkemesince reddedildi.



Mahkeme, Ankara Şehir Plancıları Odası, Kızılay Meydanı'nın adının "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığı davaya ilişkin kararını verdi.



Ankara 3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.



Buna ilişkin kararda, "İdari Yargılama Usulü Kanunu"na göre, yürütmesi durdurulması istenen işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi gerektiği vurgulanarak, "kanun hükmünde görülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine" karar verildiği bildirildi.



Karara, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, 8 Ağustos 2016'da yapılan toplantıda, Kızılay Meydanı'nda darbe girişimine karşı halkın büyük bir direniş gösterdiği ve burada şehitler verildiği gerekçesiyle oy birliğiyle Kızılay Meydanı'nın adının, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmesini kararlaştırmıştı.