Mahkeme: Tayt Değil, Küfür Tahrik Sayıldı

ERZURUM'da, eşi D.K.'yı başka bir erkekle aynı otomobilde gördüğü için bıçakla ağır yaralayan T.K.'ya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezası verilmesinin ardından 'tayt' tartışmasının ön plana çıkması, yargıyı rahatsız etti. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ikili arasındaki kavganın giyim tarzından çıktığını ancak D.K.'nın "Ben o.... isem sen de p...." demesinin tahrik sayıldığını bildirdi.



Merkez Yakutiye İlçesi'nde 23 Ocak 2014'te 35 yaşındaki T.K., boşanma davası süren 3 yıllık eşi 34 yaşındaki D.K.'yı başka bir erkeğin ait otomobilde gördü. Boşanma davası nedeniyle aralarında sorun bulunan T.K., eşinin olduğu otomobile bindi ve sürücü A.P.'yi araçtan indirdi. Ön koltukta oturan T.K. arka koltukta oturan D.K.'nın yanına geçti ve çıkan tartışma sonrası eşini bıçakla yaraladı. D.K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan T.K., olayın ertesi günü tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



T.K. hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın 23 Temmuz 2014 günü görülen karar duruşmasında T.K. önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alarak T.K.'ya 15 yıl hapis cezası verdi. T.K.'ya 'tahrik indirimi' uygulayan mahkeme heyeti yarı oranda indirim yaparak cezayı 7.5 yıla düşürdü. Heyet, 1/6 oranında da 'iyi hal indirimi' uygulayarak T.K.'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.



Hazırlanan gerekçeli kararda, 'D.K.'nın evlilik öncesi mazbut giyineceğine dair sanıkla anlaştığı halde açık giyindiği, olay günü de camları film kaplı A.P.'nin aracında arka koltukta hafif yana yatmış vaziyette, üstünde tayt bulunduğu halde rahat bir şekilde görülmesinin tartışmaya neden olduğu' belirtildi. Gerekçeli kararda, 'bu durumun sanık için tahrik oluşturduğundan cezada makul ve adil düzeyde indirim yapıldığı' kaydedildi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olması ile verilen karar Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Bozma kararı sonrası 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Ocak 2017 günü görülen davada yeni heyet, T.K.'yı önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıl hapse çarptırdı. 1/4 oranında 'tahrik indirimi' uygulayarak bunu 12 yılı indiren mahkeme, sanığa 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti hükümle birlikte T.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki kararda tahrik unsuru sayılan taytın yeni verilen kararda indirim sebebi yapılmadığını belirtti. T.K. ile D.K. arasında çıkan tartışmanın giyim tarzından başladığının belirtildiği gerekçeli kararda, şöyle denildi:



"Katılan ile tanık arasında evlilik birliğinin sürdürülememesinden kaynaklı açılan ceza ve hukuk davalarında tarafların birbirlerine yönelik suçlamalar bu bağlamda yaşanan süreçte katılanın yasal haklarını kullanırken, bu süreçlerde sanığın kendisini süründürmeye yönelik oluşan algı, taraflar arasında uyuşmazlığa zaman içinde güvensizliği sorunları beraberinde getirdiği, bu bağlamda olay tarihinde katılanın camların filmle kapalı olan araç içinde görmesi katılana yönelik 'bu ne biçim giysi, üstüne başına bak' söylemiyle başlayan tartışmada tahrik edici bir şekilde katılanın 'ben o..... isem sen de p.....' diyerek karşılık vermesi olgusu birlikte değerlendirildiğinde, katılanın evlilik birliğinin yasal olarak devam ettiği dönemde sanığın kendisinde oluşan olumsuz algılar dışında katılanın sanığa yönelik aksi ispatlanmayan hakaret söyleminin haksız tahrik oluşturduğu kanaatine varılarak TCK'nın 29/1 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapılmasına, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir."



- Erzurum